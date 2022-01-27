Лекция от Сбера о трендах профессий будущего состоялась для студентов ВГУ в Воронеже

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Более 250 студентов Воронежского государственного университета приняли участие в онлайн-встрече с председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталией Цайтлер. Основной темой беседы стало обсуждение навыков, которые необходимы современному человеку, чтобы быть востребованным на рынке труда. Ребята узнали о карьерных возможностях в Сбере для молодых специалистов. Накануне Дня студента ВГУ и СберБанк также выпустили совместный подкаст, который можно послушать на платформе СберЗвук.

В 2021 году свыше 750 студентов Черноземья успешно прошли стажировку в Сбере, из них 70 человек получили предложение работать в компании. В целом, каждым четвертым новым сотрудником банка становились недавние выпускники региональных вузов.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Современный мир крайне динамичен. Цифровизация стремительно меняет рынок труда. Именно поэтому мы уделяем особое внимание подготовке молодых специалистов. Сегодня Сбер в Черноземье активно сотрудничает с более чем 50 учебными заведениями. Для студентов предусмотрен целый ряд образовательных регулярных программ, которые помогают нам привлекать молодых, креативных и неравнодушных ребят, готовых строить свое будущее вместе со Сбером. В этом году по традиции мы поздравляем с Днём студента и проводим обширную программу мероприятий. Наша цель – рассказать о том, насколько важно никогда не останавливаться в собственном развитии и обучении, а также помочь ребятам определиться в выборе своей будущей профессии».

Так в честь праздника Сбер создал «Детектор будущего» — проект на базе нейросети, который может помочь молодым людям определиться с направлением их профессионального развития и начать строить свою карьеру. Также на сайте проекта представлены специальные предложения и подарки для студентов от экосистемы Сбера и серия образовательных курсов по навыкам будущего.

В прошлом году Центрально-Черноземный банк провёл свыше 40 мероприятий, участниками которых стали более 15 000 студентов. Это были лекции на темы финансовой грамотности, развития soft skills, кибербезопасности, цифровой трансформации и маркетинга и PR. Кроме того, ежегодно специалисты Сбера участвуют в работе аттестационных комиссий, выступают в качестве кураторов дипломных работ, организуют для студентов тематические мастер-классы и экскурсии в офисы банка.

Для студентов старших курсов очной формы обучения Сбер предлагает стажировку продолжительностью от 3 до 6 месяцев. Участники проекта могут выбрать одно из направлений деятельности: аналитика, QA, нагрузочное тестирование, кибербезопасность SOC и реагирование на инциденты, Network Security, анализ событий, системный анализ, бизнес-анализ, DevOps, право, UX-/UI-дизайн, графический дизайн, маркетинг, экономика и финансы. По итогам прошлого года два стажера стали сотрудниками Сбера.

Сбер также регулярно проводит «Ярмарки вакансий» и «Дни карьеры», принимает участие в кейс-чемпионатах, хакатонах, олимпиадах и студенческих конкурсах. Кроме того, на площадке communitu-zone флагманского офиса в Воронеже созданы условия для организации и проведения лекций и мастер-классов по направлению дополнительного образования молодежи – подробности проекта можно узнать на сайте https://flagmanvrn.ru/