Курянка потеряла 72 тысячи рублей, воспользовавшись сервисом поиска попутчиков

Полиция разыскивает преступников Фото: Светлана ВОЛКОВА

Двадцатилетняя девушка решила воспользоваться известным сервисом поиска попутчиков для поездки в столицу. Вскоре нашлась машина, выезжающая в удобное время. Курянка в приложении связалась с водителем, который якобы должен был ее подвезти для уточнения деталей, но он сразу предложил продолжить общение в популярном мессенджере.

Сервисы, в том числе торговые, часто предостерегают пользователей от подобных шагов. Как правило, о таком просят только мошенники, но девушку это не смутило. Дружелюбный водитель написал, что готов даже сделать скидку, но оплату за проезд нужно отправить переводом. Под разными предлогами он заставил курянку сообщить данные своей банковской карты, включая коды и пароли. За одну минуту доверчивая путешественница потеряла все сбережения – 72 тысячи рублей. Сразу после этого водитель, а на деле мошенник, прекратил общение и больше не отвечал ни на звонки, ни на сообщения.

В полиции девушке объяснили ее ошибки. Если необходимо совершить платеж в интернете, нужно делать это только на тщательно проверенных официальных сайтах и приложениях. Кроме этого нужно убедиться, что ресурс не является поддельным, так называемым клоном или двойником.

Безусловно, переходы в сторонние приложения или установка неизвестных программ позволяют мошенникам действовать скрытно и выманивать секретные данные, похищая деньги. И последнее – на карте должно быть только та сумма, которую вы собираетесь потратить.