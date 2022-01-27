Курян приглашают в "Кино в театре"

Мероприятие организует Курский кинофонд Фото: Светлана ВОЛКОВА

Не знаете, как интересно провести семейные выходные? Приходите смотреть очаровательный мультфильм в театре вместе с Курским кинофондом.

30 января в 13:00 в рамках проекта «Кино в театре» состоится показ мультфильма «Творцы снов» 6+ в Курском драматическом театре.

Позвольте себе погрузиться в Страну Снов – мир, о котором вы много слышали, но в котором никто никогда не был! Однажды одна девочка Нина получает чудесную сверхспособность – создавать сновидения других людей. Попав в волшебную страну Снов, она встречается с ее весьма необычными обитателями, заводит новых друзей и учится превращать сны… в реальность. Главная героиня решает воспользоваться суперспособностью и изменить скверный характер своей сводной сестры. Но все идет не по плану…

Билеты стоимостью 50 рублей можно купить в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Бронирование билетов и коллективные заявки в будние дни с 9:00 до 17:00 по телефону (4712) 52-98-20.

Или выиграть в группе "Комсомольской правды-Курск" Вконтакте.

Мероприятие проводится с учетом всех мер профилактики в условиях 50-процентной заполняемости зала. Просим соблюдать масочный режим.

Доступ на мероприятия Курского кинофонда осуществляется через QR код, подтверждающий завершение вакцинации; сертификат привитого; справку о том, что переболел коронавирусом в последние полгода. При себе иметь паспорт. Требование касается лиц старше 18 лет.