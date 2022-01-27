В Курской области торговые сети ограничили наценки на социально значимые товары

В Доме Советов пообещали сдержать рост цен на отдельные продукты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Региональные торговые сети ограничили наценки на социально значимые товары, сообщили в администрации региона. Это, например, некоторые наименования таких товаров, как свинина, куриное мясо, яйца, сахар, крупы, овощи борщевого набора – всего более 20 позиций. Также руководители обязуются обеспечивать ежедневное присутствие такой продукции на прилавках.

- В январе крупные федеральные торговые сети добровольно решили установить предельные наценки в 10-15% на определенные группы товаров. Такую возможность с ретейлерами обсуждали ранее в Минпромторге и ФАС России. Администрация Курской области предложила нашим региональным сетям поддержать инициативу. Мы совместно проработали этот вопрос. В результате наши сети заявили Курскому УФАС об ограничении наценки, - рассказал председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.

Это будет способствовать сдерживанию цен на потребительском рынке региона, считают чиновники.