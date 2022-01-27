Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 11:05

В Курске продолжают восстанавливать отводящий канал водохранилища

Ведется расчистка территории от кустарников
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

В областной администрации информируют, что продолжается реализация проекта по восстановлению режима работы отводящего канала и обеспечения безопасного пропуска паводковых вод через Курское водохранилище на реке Тускарь.

Сейчас выполняется расчистка территории, перенос опор линий электропередачи и установка для них новых железобетонных опор. Помимо этого, продолжаются земляные работы по расширению канала и устройство сифонного водосброса. Все это будет способствовать естественному пропуску воды во время перекрытия и осушения водоотводящего канала.

Также будут проводиться специальные мероприятия для того, чтобы уменьшить загрязнения поверхностных и подземных вод.

Завершить реконструкцию отводящего канала Курского водохранилища планируют в декабре 2022 года.

0