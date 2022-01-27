В Курске продолжают восстанавливать отводящий канал водохранилища

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В областной администрации информируют, что продолжается реализация проекта по восстановлению режима работы отводящего канала и обеспечения безопасного пропуска паводковых вод через Курское водохранилище на реке Тускарь.

Сейчас выполняется расчистка территории, перенос опор линий электропередачи и установка для них новых железобетонных опор. Помимо этого, продолжаются земляные работы по расширению канала и устройство сифонного водосброса. Все это будет способствовать естественному пропуску воды во время перекрытия и осушения водоотводящего канала.

Также будут проводиться специальные мероприятия для того, чтобы уменьшить загрязнения поверхностных и подземных вод.

Завершить реконструкцию отводящего канала Курского водохранилища планируют в декабре 2022 года.