В Курском аэропорту появился самоходный пассажирский трап

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

Новый трап обеспечит комфортный и безопасный подъем и спуск пассажиров, его ширина около 2,5 м. Он также может развивать скорость до 25 км/ч и выдерживать температуры от -40 до +40 градусов.

- Современная спецтехника позволит ускорить обслуживание и создаст дополнительные условия для обеспечения безопасности пассажиров и воздушных судов в аэропорту. Трапы предназначены для посадки и высадки пассажиров, экипажа и допуска технического персонала на борт, а также обслуживания самолетов различных типов, - говорят в областной администрации.

Помимо самоходного пассажирского трапа ТСП-ГИРД-2.000 у аэропорта появился и новый аэродромный автомобиль с подъемным кузовом АПК-10. Он предназначен для перевозки, погрузки и выгрузки из воздушного судна авиабагажа, грузов и почты. Грузоподъемность платформы – 4 500 кг. Кабина позволяет разместить трех человек.