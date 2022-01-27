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Общество27 января 2022 10:39

В Курском аэропорту появился самоходный пассажирский трап

Обновить парк спецтехники получилось благодаря поддержке администрации области
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

Новый трап обеспечит комфортный и безопасный подъем и спуск пассажиров, его ширина около 2,5 м. Он также может развивать скорость до 25 км/ч и выдерживать температуры от -40 до +40 градусов.

- Современная спецтехника позволит ускорить обслуживание и создаст дополнительные условия для обеспечения безопасности пассажиров и воздушных судов в аэропорту. Трапы предназначены для посадки и высадки пассажиров, экипажа и допуска технического персонала на борт, а также обслуживания самолетов различных типов, - говорят в областной администрации.

Помимо самоходного пассажирского трапа ТСП-ГИРД-2.000 у аэропорта появился и новый аэродромный автомобиль с подъемным кузовом АПК-10. Он предназначен для перевозки, погрузки и выгрузки из воздушного судна авиабагажа, грузов и почты. Грузоподъемность платформы – 4 500 кг. Кабина позволяет разместить трех человек.

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