В 2022 году в Курске обустроят пять общественных пространств

Какие именно территории будут обустраивать куряне выбрали в ходе онлайн-голосования Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Какие именно территории будут обустраивать куряне выбрали в ходе онлайн-голосования, проходившего с 26 апреля по 30 мая 2021 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили в комитете городского хозяйства, одно из этих пространств – парк на проспекте Вячеслава Клыкова. В этом году тут должны появиться освещение, детский игровой комплекс, зеленые насаждения.

Также будут обустроены сквер на улице Дейнеки за кинотеатром «Ассоль», парк на пересечении улиц Союзной и Куйбышева и сквер «Спортивный» во 2-м Промышленном переулке.

Помимо этого, продолжится создание зоны отдыха в лесопарковой полосе на проспекте Вячеслава Клыкова.

Как заверили в комитете городского хозяйства, реализация всех проектов, будет согласовываться с Центром компетенций Курской области.