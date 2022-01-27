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Здоровье27 января 2022 9:06

За сутки от коронавируса скончались пять курян

Режим повышенной готовности по ковид в регионе
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Пополнение в печальной статистике

Пополнение в печальной статистике

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 27 января в регионе от коронавируса скончались 2168 человека.

В том числе за последние сутки – мужчина – 78 лет; женщины – 59, 79, 80, 84 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1054 человека, на ИВЛ – 52 (6 – инвазивная, 46 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 673 260 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 649 037.

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