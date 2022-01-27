В Курской области растет число заражений коронавирусом за сутки

В регионе продолжают работать пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 27 января, в Курской области заразились коронавирусом еще 264 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 139, Суджанский - 16, Курский - 15, Глушковский, Льгов – по 13, Железногорск - 11, Беловский, Рыльск – по 10, Обоянь, Суджа, Железногорский – по 4, Льговский, Октябрьский, Щигры – по 3, Конышевский, Медвенский, Щигровский – по 2, Горшеченский, Касторенский, Курчатовский, Мантуровский, Обоянский, Поныровский, Пристенский, Рыльский, Солнцевский, Хомутовский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 85 325 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1054 человека, на ИВЛ – 52 (6 – инвазивная, 46 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2 168 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 673 260 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 649 037.