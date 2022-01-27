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Происшествия27 января 2022 8:52

В Курской области потушили жилой дом

Пожар произошел в деревне Полевая на ул. Пристанционной
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - противопожарная служба КО

фото - противопожарная служба КО

Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о возгорании в жилом секторе поступило на ПЧ Курского района Противопожарной службы комитета региональной безопасности Курской области в 03.40 27 января.

По прибытию на место происшествия, пожарные бригады установили, что горит открытым пламенем деревянный сарай, обложенный кирпичом, площадью в 18 кв. м.

В связи с потенциальной угрозой распространение огня на рядом стоящие жилые дома, на помощь выдвинулись и огнеборцы из ПСЧ -6 и ПСЧ -5 г. Курска.

Пожар удалось ликвидировать, никто не пострадал. Причину возгорания и причиненный ущерб установят специалисты.

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