В Курской области потушили жилой дом

фото - противопожарная служба КО Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о возгорании в жилом секторе поступило на ПЧ Курского района Противопожарной службы комитета региональной безопасности Курской области в 03.40 27 января.

По прибытию на место происшествия, пожарные бригады установили, что горит открытым пламенем деревянный сарай, обложенный кирпичом, площадью в 18 кв. м.

В связи с потенциальной угрозой распространение огня на рядом стоящие жилые дома, на помощь выдвинулись и огнеборцы из ПСЧ -6 и ПСЧ -5 г. Курска.

Пожар удалось ликвидировать, никто не пострадал. Причину возгорания и причиненный ущерб установят специалисты.