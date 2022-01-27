На водохранилище в Курской области прошел профилактический рейд

В Курской области определены десять мест массового выхода людей на лед Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На Курском водохранилище в поселке Щетинка инспекторы ГИМС ГУ МЧС РФ по Курской области побеседовали с рыбаками о правилах безопасности на водоемах в зимний период. Любителей рыбной ловли в день проверки было порядка 15 человек, они сообщили, что, несмотря на толщину льда примерно 40 см, в некоторых местах есть проталины, которых стоит опасаться. Однако у самих рыбаков первичных средств спасения с собой не оказалось – они понадеялись на прочный лед.

Спасатели напомнили любителям рыбной ловли, что необходимо иметь собой во время рыбалки зимой, а также вручили им обучающие памятки.

Профилактические мероприятия на водоемах проводятся ежедневно на территории всего региона, особое внимание уделяется десяти массовым местам выхода людей на лед.

Как рассказывают в ГУ МЧС РФ по Курской области, также за обстановкой на льду с высоты птичьего полета следили беспилотные авиационные системы. В течение 30 минут было совершено шесть полетов. С высоты 50 метров оценили толщину льда и количество рыбаков.

Добавим, что на территории Курской области определены десять мест массового выхода людей на лед, шесть – на территории областного центра, четыре – в районах.