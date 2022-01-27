Ночью курские дороги от снега убирали 67 машин

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В комитете дорожного хозяйства рассказывают, что рабочие проводили повсеместное прометание снега и обработку реагентами улиц и дорог.

Особое внимание уделяется уборке пешеходных маршрутов, остановок общественного транспорта, подземным переходам. Также продолжается работа по расчистке дорог от снега около социальных объектов. Уже приведены в порядок подходы к детским садам и школам на улицах Пучковка, Верхняя Казацкая, Школьная, Хуторская и Светлом проезде.