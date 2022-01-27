Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 6:47

Ночью курские дороги от снега убирали 67 машин

Было израсходовано более 560 тонн песко-соляной смеси
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото - администрация Курска

фото - администрация Курска

Фото: материалы пресс-служб

В комитете дорожного хозяйства рассказывают, что рабочие проводили повсеместное прометание снега и обработку реагентами улиц и дорог.

Особое внимание уделяется уборке пешеходных маршрутов, остановок общественного транспорта, подземным переходам. Также продолжается работа по расчистке дорог от снега около социальных объектов. Уже приведены в порядок подходы к детским садам и школам на улицах Пучковка, Верхняя Казацкая, Школьная, Хуторская и Светлом проезде.

0