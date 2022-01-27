В Курской области обитают 3 215 водоплавающих птиц

Учеты зимующих водоплавающих птиц велись на реке Сейм Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Всероссийская акция «Серая шейка» проводится Союзом охраны птиц России с 2015 года. В 2022 году она проходила с 15 по 20 января. Региональным координатором в Курской области является Центрально-Черноземный заповедник им. В.В. Алехина. Активное участие в акции принимают общественные инспекторы комитета природных ресурсов Курской области.

- Учеты зимующих водоплавающих птиц велись на реке Сейм в Курчатовском, Глушковском, Солнцевском, Льговском, Железногорском и Октябрьском районах. Наблюдалось большое скопление птиц и в черте города Курска - на реке Тускарь, - рассказывают в Комитете природных ресурсов Курской области.

Так, по итогам акции в Курской области зарегистрировано 3 215 водоплавающих птиц. Самый многочисленный вид – кряква (отмечено 992 селезня и 1 002 самки). Среди других зимующих водоплавающих: гоголи, несколько видов чаек, большие бакланы, поганки, крохали, лебедь-шипун, хохлатая чернеть, лысуха, красноносый нырок, шилохвость, камышница.