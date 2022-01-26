В Курске открылась выставка линогравюр

Представлены иллюстрации к рассказу Евгения Носова «Красное вино победы» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В курском Литературном музее открылась выставка подлинных линогравюр Станислава Косенкова «Свидетели света», это иллюстрации к рассказу Евгения Носова «Красное вино победы».

Цикл иллюстраций впервые представлен в том порядке, в каком они расположены в книге. Также на выставке можно увидеть фотографии Евгения Носова и Станислава Косенкова, сделанные фотохудожником Павлом Кривцовым.

Экспозиция адаптирована для посетителей, имеющих ограничения по зрению. Она будет работать до 28 февраля. Подробную информацию можно получить по телефону 51-26-12.

Музей работает с соблюдением всех действующих ограничений.