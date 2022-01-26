Почти 90% сотрудников курской мэрии сделали прививки от ковид

Курян призывают сделать прививки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники администрации города проходят процедуру ревакцинации.

Повторную прививку 26 января сделали почти сорок сотрудников горадминистрации. Все они перед процедурой прошли осмотр и консультацию терапевта.

- Сейчас более 89% чиновников мэрии привиты от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация - это возможность защитить себя и окружающих от рисков, которые связаны с распространением COVID- 19. Для обеспечения надежной защиты от болезни необходима ревакцинация, - считают в горадминистрации.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привиты 670 990 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 647 206