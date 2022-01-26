Куряне попали под суд за незаконный спил дубов

Браконьеров заметили сотрудники лесничества Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Золотухинском районе под суд пойдет местный житель, которого обвиняют по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Как полагает следствие, в январе 2020 года двое мужчин, уголовное дело против одного из которых выделено в отдельное производство, договорились о незаконной заготовке древесины.

Для этого они направились в Свободинское участковое лесничество, где при помощи бензопил спилили девять дубов семейства «Буковые».

Спиленные деревья вывезти с территории лесного участка не смогли, поскольку их заметили сотрудники Золотухинского лесничества Комитета природных ресурсов. Куряне скрылись с места ЧП, оставив деревья в лесу.

- Комитету природных ресурсов региона причинен ущерб в размере 1 млн 519 тыс рублей, - сказали в прокуратуре региона.

Уголовное дело направлено в суд.