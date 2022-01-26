В Курске в рамках проекта "Народный бюджет" установят детские площадки

Проекты будут реализованы в Железнодорожном округе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железнодорожном округе областного центра в рамках проекта "Народный бюджет" установят детские площадки и благоустроят общественные пространства.

Планируется обустроить сквер у бывшего кинотеатра «Буратино» на улице Республиканской, Сад Победы на улице Станционной (здесь планируется установка детской игровой площадки), территорий в районе Воронежского переулка и около Православной гимназии (установка детских площадок).

Также в «Народный бюджет – 2022» заявились пять школ, детских садов и детская школа искусств № 2 имени И.П. Гринева.

За пять лет в округе благодаря программе реализовать 28 социальных проектов на сумму более 65 млн рублей.