Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Деловой Курск26 января 2022 15:02

В Курске в рамках проекта "Народный бюджет" установят детские площадки

А также благоустроят общественные пространства
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проекты будут реализованы в Железнодорожном округе

Проекты будут реализованы в Железнодорожном округе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железнодорожном округе областного центра в рамках проекта "Народный бюджет" установят детские площадки и благоустроят общественные пространства.

Планируется обустроить сквер у бывшего кинотеатра «Буратино» на улице Республиканской, Сад Победы на улице Станционной (здесь планируется установка детской игровой площадки), территорий в районе Воронежского переулка и около Православной гимназии (установка детских площадок).

Также в «Народный бюджет – 2022» заявились пять школ, детских садов и детская школа искусств № 2 имени И.П. Гринева.

За пять лет в округе благодаря программе реализовать 28 социальных проектов на сумму более 65 млн рублей.