Перед прививкой врач должен осмотреть пациента Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске началась вакцинация подростков от коронавируса. 21 января в регион поступило 720 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник М», предназначенной для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она была распределена по детским поликлиникам Курска.

Вакцинацию подростков начала проводить Курская городская детская поликлиника №7.

Вакцинация «Спутником М» проходит в два этапа. Это та же самая двухкомпонентная вакцина «Спутник V», которая используется для лиц старше 18 лет, только в меньшей дозировке – 1/5 от взрослой. Противопоказаниями к вакцинации являются обострение хронических заболеваний, вновь выявленные острые заболевания, острые аллергические реакции. Перед вакцинацией проводится осмотр врача. Прививка вводится только с согласия родителей, подростки старше 15 лет могут принимать решение о вакцинации самостоятельно.