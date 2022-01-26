Курские школьники спроектировали роботов будущего

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

Отборочный тур проходил на базе школы №59. Всем участникам была предоставлена возможность спроектировать робота будущего.

- При выполнении задания участники конкурса проявили себя не только как проектировщики, но и как дизайнеры. Защищая свою работу, ребята старались отстоять собственную точку зрения, - рассказывают в городской администрации.

В результате у каждого робота был свой особенный дизайн и функционал. Так, среди них были те, кто отлично подойдет для помощи в выполнении опытов и заданий, для школьных принадлежностей и мобильных телефонов, а также роботы-компьютеры и роботы-уборщики.