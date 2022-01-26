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Происшествия26 января 2022 10:59

Пенсионерку из Курска обокрали неизвестные в медицинских масках

ЧП произошло в микрорайоне Волокно
Кристина ГОРБАТЕНКО
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У женщины украли 30 тысяч рублей

У женщины украли 30 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

В УМВД РФ по Курской области рассказывают, что к 87-летней курянке в квартиру пришла неизвестная женщина в медицинской маске и сообщила, что проводит обязательный медицинский осмотр пенсионеров на дому. После того, как она ушла, потерпевшая обнаружила, что у нее пропали 30 тысяч рублей.

По предварительной информации, пока одна злоумышленница отвлекала пенсионерку, ее подельник мог зайти в незапертую дверь и похитить сбережения.

Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.