Курские спасатели завоевали «серебро» на межрегиональных соревнованиях

Всего участие в соревнованиях приняли восемь команд Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В Калуге состоялись межрегиональные соревнования на приз К.Э. Циолковского, посвященные 85-летию пожарно-спасательного спорта России.

Участие в них приняли восемь команд, в том числе и из Курской области. Наши спасатели завоевали в общекомандном зачете «серебро», уступив пальму первенства хозяевам турнира.

Так, Дарья Малых поднялась на первую ступень пьедестала по итогам прохождения стометровой полосы, она же завоевала «серебро», а Лейла Рахимова – «бронзу» на этапе «Штурмование учебной башни». Алексей Курков, завоевал две «бронзы» по итогам прохождения стометровой полосы и двоеборья.