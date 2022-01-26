В Курской области в 2022 году увеличилась стоимость ремонта жилья ветеранов

В 2022 году возможность сделать повторный ремонт появится у девяти курян Фото: Архив "КП"

В городской администрации сообщают, что в этом году стоимость ремонта жилья ветеранов и инвалидов увеличена до 250 тысяч. Такой льготой также могут воспользоваться и их вдовы, которые являются собственниками жилых помещений.

Сообщается, что вопрос повторного ремонта возникает раз в пять лет. В 2022 году такая возможность появится у девяти курян.

Ремонт предусматривает один или несколько видов работ. Это ремонт инженерных систем (замена газовой колонки, газового котла, газовой или электрической плиты, трубопроводов водоснабжения, канализации и (или) отопления, радиаторов, сантехники); ремонт поверхностей стен и потолков, в том числе смена обоев, облицовка керамической плиткой, панелями из профиля ПВХ; замена окон, дверей, восстановление отделки, облицовка дверных и оконных откосов; ремонт полов.

Подать заявление можно в комитет ЖКХ города Курска (ул. Ленина, 2, каб. 464). На все вопросы о необходимых документах расскажут по телефону 51-49-05.