В Курской области проходит комиссионный объезд дорог

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

Из-за большого количества жалоб на некачественную уборку дорог от снега, Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области принял решение в течение этой недели совершить внеплановые проверки работы подрядных организаций, занимающихся содержанием региональных и межмуниципальных трасс.

В составе проверяющих представители регионального комитета транспорта и автодорог, главы муниципальных образований, сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты уже посетили Золотухинский, Фатежский, Октябрьский, Курчатовский, Поныровский, Щигровский, Черемисиновский и Курский районы.

- В этом году зима сложная. Обследование показало, что опорная сеть находится в надлежащем состоянии; по второстепенным дорогам есть замечания, но проезд автотранспорта обеспечен, - отметил директор ОКУ «Курскавтодор» Роман Парамонов.