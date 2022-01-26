В Курске разыскивают женщину, укравшую кошелек

Всех, кто обладает какой-либо информацией по этому делу, просят сообщить ее в Сеймский отдел полиции Фото: УМВД России по Курской области.

В УМВД России по Курской области рассказывают, что 61-летняя курянка по невнимательности оставила кошелек на прилавке в магазине по ул. Менделеева. Только на кассе она обнаружила пропажу.

К тому моменту, кошелек уже забрала себе другая посетительница магазина.

Особые приметы предполагаемой подозреваемой: на вид 40-45 лет, плотного телосложения. Была одета: зимняя дубленка с меховым воротником, синие джинсы, черные ботинки, на голове берет, на лице – медицинская маска.

Если вы обладаете какой-либо информацией по этому делу, просьба сообщить ее в Сеймский отдел полиции по телефону 32-00-62, 8-920-715-8773, 8-999-381-30-93 или 02 с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется.