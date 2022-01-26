Еще шесть курян скончались от COVID-19

Печальная статистика продолжает пополняться Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 26 января в регионе от коронавируса скончались 2163 человека.

В том числе за последние сутки – мужчины – 45, 59, 72, 88 лет; женщины – 83, 92 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1045 человек, на ИВЛ – 56 (4 – инвазивная, 52 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 670 990 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 647 206.