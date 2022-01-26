В Курской области за сутки коронавирусом заразились 236 человек

В регионе растет число новых случаев заболевания ковид Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 26 января, в Курской области заразились коронавирусом еще 236 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 165, Железногорск – 27, Беловский – 9, Щигры – 8, Большесолдатский, Щигровский - по 4, Октябрьский, Советский – по 3, Курский, Обоянь – по 2, Дмитриевский, Золотухинский, Касторенский, Обоянский, Суджа, Суджанский, Фатеж, Черемисиновский, Железногорский по одному. Всего в регионе зарегистрировано 85 061 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1045 человек, на ИВЛ – 56 (4 – инвазивная, 52 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2163 человека. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 670 990 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 647 206.