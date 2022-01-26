Ночью курские дороги убирали 66 специализированных машин

В Курске продолжают бороться со снежной стихией Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщается, что всю ночь убирали автомобильные дороги и расчищали тротуары. Основные силы сосредоточены на уборке снега на остановках, пешеходных переходах и перекрестках, въездах и выездах, а также на погрузке и вывозе снега.

За минувшие сутки было вывезено более 900 тонн снега.

Также продолжают обрабатывать противогололедными материалами автомагистрали, пешеходные зоны, остановки общественного транспорта.

Помимо техники, в работах задействованы и 40 рабочих, они приводят в порядок городские скверы и парки.