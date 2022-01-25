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Происшествия25 января 2022 13:58

В Курске поймали подростков, которые пытались сделать закладку с наркотиками

Задержаны два 17-летних парня
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Архив "КП"

По версии следствия, вечером 27 декабря 2021 года в ходе осмотра сотрудниками полиции места происшествия – территории СНТ «Сельхозработник» Курска, был обнаружен и изъят сверток, содержащий наркотическое вещество массой 1,63 грамма. Эти наркотики два 17-летних парня хотели незаконно сбыть путем создания «закладок» на территории города.

Однако подростки не успели довести преступление до конца – их задержали сотрудники полиции.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.