В Курске поймали подростков, которые пытались сделать закладку с наркотиками

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Архив "КП"

По версии следствия, вечером 27 декабря 2021 года в ходе осмотра сотрудниками полиции места происшествия – территории СНТ «Сельхозработник» Курска, был обнаружен и изъят сверток, содержащий наркотическое вещество массой 1,63 грамма. Эти наркотики два 17-летних парня хотели незаконно сбыть путем создания «закладок» на территории города.

Однако подростки не успели довести преступление до конца – их задержали сотрудники полиции.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.