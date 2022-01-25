Курские полицейские провели мероприятие «Безопасная горка!»

фото - УГИБДД по Курской области Фото: материалы пресс-служб

Профилактическое мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспектором Государственного пожарного надзора предупредили ребят о недопустимости катания на «ватрушках», санках и других приспособлениях в неположенных местах, а тем более цеплять их к транспортным средствам. Если катающийся все же окажется на проезжей части, его действия будут квалифицированы как нарушение ПДД, за что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 800 рублей.

На мероприятии школьникам вручали тематические памятки и проводились разъяснительные беседы, как с ними, так и с их родителями.