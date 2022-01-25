В Курске благоустроят 115 территорий дошкольных и общеобразовательных учреждений

В этом году в Центральном округе на реализацию «Народного бюджета» выделено около 147 млн рублей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В городской администрации рассказали, что планируют отремонтировать территории детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, спортивных школ города. На эти цели из городского бюджета будет выделено 300,9 млн рублей.

В Центральном округе благоустроят 49 объектов. Большинство из них — организации сферы образования. Также в этом году впервые в рамках проекта «Народный бюджет», планируется обустроить территорию возле центра «Гелиос», пляж для инвалидов в парке имени 50-летия ВЛКСМ в районе реки Кривец и отремонтировать тротуарное покрытие в Пушкарном переулке.

Помимо этого, будет проведен ремонт бассейна, который находится в здании спортивной школы имени Николая Солодухина. Будет выполнено благоустройство футбольного поля с искусственным и натуральным покрытием в спортивной школе № 4. Приведут в порядок и территорию школы картинга.

На ремонт объектов, как правило, 60% выделяется из областного бюджета, 35 — из муниципального, а оставшиеся пять — средства курян. В этом году в Центральном округе на реализацию «Народного бюджета» выделено около 147 млн рублей.