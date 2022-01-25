В Курске появится музей, посвященный юным защитникам Родины

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

В новом музее будет рассказано о подвигах детей и подростков в годы Великой Отечественной войны. Его основой станет курский военно-исторический музей «Юные защитники Родины», в фондах которого около 30 тысяч единиц хранения. Ежегодно его посещают более 35 тысяч человек. Это единственный российский государственный музей подобного рода.

Главная идея проекта – показать подвиг детей и подростков, которые в годы войны наравне со взрослыми сражались на фронте и трудились в тылу.

- На совещании, которое прошло в штаб-квартире Российского военно-исторического общества, был представлен дизайн-проект, который получил положительную оценку, обсудили вопросы разработки научной концепции, определили этапы проработки тематико-экспозиционного плана музея, договорились о дальнейшем взаимодействии в рамках сохранения военно-исторического наследия, - рассказывают в областной администрации.

Проект курского музея будет реализован за счет средств Российского военно-исторического общества.

В 2022 году также запланировано открытие в Курске памятника, посвященного юным защитникам Родины.