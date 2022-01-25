На курских дорогах увеличат количество камер

Всего появится 47 новых комплексов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Новые камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения установят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- На основе данных УГИБДД УМВД России по Курской области определены участки, где в последнее время отмечалась высокая аварийность. Камеры позволят снизить количество ДТП в потенциально опасных местах, помогут разгрузить улично-дорожную сеть областного центра, дисциплинируют водителей, - информируют в областной администрации.

Всего появится 47 новых комплексов, которые будут следить за соблюдением правил проезда пешеходных переходов, стоп линий и запрещающего сигнала светофора, контролировать скоростной режим. Первые пять из них начнут работать уже на этой неделе - на проспектах Ленинского Комсомола и Победы, улицах Ленина, Дзержинского, Станционной, Ильича и Карла Маркса. Завершить монтаж оборудования планируют к апрелю.

Все адреса, где появятся камеры:

Площадь Перекальского;

ул. Перекальского - ул. Блинова, д. 29 (ул. Перекальского - ул. Ямская, д.18);

ул. Ленина, д. 86;

ул. Ленина, д. 8;

ул. Радищева, д. 66А, 71к1;

ул. Радищева, д. 16-24;

ул. Дзержинского, д. 93, 90Б;

ул. Дзержинского, д. 65/2 (ул. Дзержинского - ул. Чумаковская д. 1);

ул. Дзержинского - ул. Бочарова - ул. Павлуновского;

ул. Дзержинского - ул. Щепкина - ул. Дружининская;

ул. Дзержинского, 9;

ул. Красной Армии, д. 42;

Автодромный 1-й пер., д. 2А;

пр-т Дружбы, д.17, 32А;

пр-т Дружбы, д. 9А;

пр-т Хрущёва, д.15, 28А;

ул. 50 лет Октября - ул. Бойцов 9 Дивизии;

пр-т В. Клыкова, д.92, д. 39А;

ул. Сумская - ул. Заводская;

ул. Дейнеки - ул. Комарова, д. 12Б;

пр-т Победы, д. 5-7;

пр-т Победы, д.10;

пр-т Победы, д. 44-48;

ул. Кавказская, д. 41А (ул. К. Маркса д. 70Б);

ул. Пучковка - ул. Нижняя Казацкая;

ул. К. Маркса, д. 62/21-Ломакина;

ул. К. Маркса - ул. Хуторская;

ул. К. Маркса - ул. Кавказская;

ул. К. Маркса, д. 77Г;

ул. К. Маркса, д. 101;

ул. Цюрупы, д. 15;

ул. Союзная - ул. 8 Марта - ул. 2-я Рабочая;

ул. Союзная, д. 7 (ул. Союзная - ул. Ухтомского, д.7);

ул. Союзная, д. 63/1;

ул. Республиканская, д.53/1, 52Д;

ул. Станционная, д. 50;

ул. Ильича, д. 104;

ул. Республиканская, – ул. Краснознаменная д. 22;

пр-т Кулакова, д. 12;

пр-т Кулакова, д. 7;

пр-т Ленинского Комсомола, д. 2;

пр-т Ленинского Комсомола, д. 20;

пр-т Ленинского Комсомола, д. 101-103;

пр-т Ленинского Комсомола, д. 52;

пр-т Ленинского Комсомола - ул. Крюкова;

Магистральный проезд, д.12;

Магистральный проезд - ул. 1-я Степная.