Ночью в Курске автодороги от снега убирали 52 машины

В мэрии говорят, что снег в городе убирают круглосуточно Фото: Светлана ВОЛКОВА

За сутки с курских дорог вывезено 2100 тонн снега, сообщили в мэрии.

- В ночь на 25 января в Курске на уборку автодорог от снега вышли 53 рабочих и 52 спецмашины. За ночь на полигоны отправили 2100 тонн снега. Для борьбы с гололедом использовано 146 тонн реагентов, - уточнили чиновники.

Кроме этого, внимание уделяется и расчистке подходов к социальным учреждениям. Идет уборка снега в частном секторе. Также дорожники чистят и обрабатывают песко-соляной смесью лестничные спуски.

Городские службы также убирают от снега парки и скверы.