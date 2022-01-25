Юные курские рапиристки завоевали "золото"

Курские спортсменки выступили на отлично Фото: Светлана ВОЛКОВА

На первенстве России среди кадетов в командных соревнованиях золотые медали завоевали рапиристки первой сборной Курской области. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Диана Бабаева, Полина Волобуева, Лилиана Головина и Ирина Зорина! В финале девушки были сильнее команды Санкт-Петербурга.

Третье место также досталось нашим спортсменкам. "Бронзу" завоевала вторая сборная Курской области, в которую входят Дарья Коржова, Мариам Курасбедиани, Елизавета Реутова и Ульяна Хаверева.

Поздравляем спортсменок и тренеров!