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Спорт25 января 2022 7:38

Юные курские рапиристки завоевали "золото"

В финале первенства России девушки были сильнее команды Санкт-Петербурга
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Курские спортсменки выступили на отлично

Курские спортсменки выступили на отлично

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На первенстве России среди кадетов в командных соревнованиях золотые медали завоевали рапиристки первой сборной Курской области. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Диана Бабаева, Полина Волобуева, Лилиана Головина и Ирина Зорина! В финале девушки были сильнее команды Санкт-Петербурга.

Третье место также досталось нашим спортсменкам. "Бронзу" завоевала вторая сборная Курской области, в которую входят Дарья Коржова, Мариам Курасбедиани, Елизавета Реутова и Ульяна Хаверева.

Поздравляем спортсменок и тренеров!