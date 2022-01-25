Курские студенты могут бесплатно посетить выставку о фронтовых корреспондентах

Экспозиция называется «Нам завещано помнить …» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские студенты смогут бесплатно посетить выставку «Нам завещано помнить …» в центре «Курск – Город воинской славы». Экспозиция посвящена работе фронтовых корреспондентов в годы Великой Отечественной войны.

В экспозиции представлены основные этапы развития советской фотокинотехники от 40-х до 90-х годов XX века - от первых ФЭД, «Зорких», «Зенитов» до некоторых «специзделий»: фотоаппарат Токарева панорамный. Уникальный экспонат – кинокамера «Конвас», подобная слетала в космос с Германом Титовым.

В праздничный день, 25 января, студенты смогут посетить выставку бесплатно с 10:00 до 17:30. На входе нужно будет показать свой студенческий и QR-код.