Курян приглашают на поэтическо-музыкальную программу «Марина»

фото - управление культуры Курска
Фото: материалы пресс-служб
Постановка «Марина» - это попытка заглянуть во внутренний мир поэта, возможность глубже понять ее творческое наследие и непростой путь, который прошла Марина Цветаева.
25 февраля в 19.00 в Паркетном зале КТЦ «Звездный» состоится премьера этой поэтическо-музыкальной программы.
Для зрителей прозвучат стихи, отрывки дневников и писем Цветаевой, а в них вся ее жизнь, боль, любовь и надежда.
Режиссер-постановщик программы - Роман Рубанов. В роли Марины Цветаевой - Инна Шанина.
Билеты уже в продаже, оплатить их можно и по Пушкинской карте
Телефон для справок - 54-71-08