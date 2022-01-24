Курян приглашают на поэтическо-музыкальную программу «Марина»

фото - управление культуры Курска Фото: материалы пресс-служб

Постановка «Марина» - это попытка заглянуть во внутренний мир поэта, возможность глубже понять ее творческое наследие и непростой путь, который прошла Марина Цветаева.

25 февраля в 19.00 в Паркетном зале КТЦ «Звездный» состоится премьера этой поэтическо-музыкальной программы.

Для зрителей прозвучат стихи, отрывки дневников и писем Цветаевой, а в них вся ее жизнь, боль, любовь и надежда.

Режиссер-постановщик программы - Роман Рубанов. В роли Марины Цветаевой - Инна Шанина.

Билеты уже в продаже, оплатить их можно и по Пушкинской карте

Телефон для справок - 54-71-08