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Общество24 января 2022 16:00

Курян приглашают на поэтическо-музыкальную программу «Марина»

Мероприятие состоится 25 февраля в концертно-творческом центре «Звездный»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - управление культуры Курска

фото - управление культуры Курска

Фото: материалы пресс-служб

Постановка «Марина» - это попытка заглянуть во внутренний мир поэта, возможность глубже понять ее творческое наследие и непростой путь, который прошла Марина Цветаева.

25 февраля в 19.00 в Паркетном зале КТЦ «Звездный» состоится премьера этой поэтическо-музыкальной программы.

Для зрителей прозвучат стихи, отрывки дневников и писем Цветаевой, а в них вся ее жизнь, боль, любовь и надежда.

Режиссер-постановщик программы - Роман Рубанов. В роли Марины Цветаевой - Инна Шанина.

Билеты уже в продаже, оплатить их можно и по Пушкинской карте

Телефон для справок - 54-71-08