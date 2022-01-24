В Курске спецбригада расчищает от снега подъезды к соцучреждениям

фото- администрация КО Фото: материалы пресс-служб

Как сообщают в областной администрации, в городе специальная бригада занимается расчисткой подъездов к социальным объектам: больницам, школам, детским садам. Кроме уборки снега и посыпки дорог специальной смесью, рабочие также выезжают по адресам, откуда поступает наибольшее количество обращений.

Так, уже привели в порядок территории, прилегающие к гимназии № 44, школам №№ 13, 19, 25 и ряда других. Расчищены подходы к детским садам на улицах Институтской, Пионеров, Школьной, Никитской. Ведется уборка дорог ведущих к детским больницам на улицах Кольцова и Хуторской. Почищены тротуары на улицах Пушкарной, 1-ой Офицерской, Чернышевского.

Также по поручению и.о. главы Курска Николая Цыбина для выполнения работ по технологической снегоочистке проезжей части с 8:00 25 января до 8:00 27 января будет перекрыта улица Советская на участке от улицы Большевиков до улицы Дзержинского. А с 8:00 27 января до 8:00 28 января – перекроют улицу Карла Либкнехта на участке от улицы Большевиков до улицы Дзержинского.