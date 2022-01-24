Курские сотрудники ГИБДД оперативно доставили в роддом женщину

Спустя 14 минут будущую маму доставили в роддом и передали медикам Фото: Архив "КП"

Старший лейтенант полиции Александр Амелин и лейтенант полиции Роман Сергеев помогли оперативно доставить в больницу курянку, у которой начались роды.

За помощью к полицейским обратился один из водителей и сообщил, что срочно везет в роддом супругу, у которой начались схватки. Мужчина боялся, что сам не успеет довези женщину вовремя, ведь из-за непогоды на дорогах сильно затруднено движение.

- Инспекторы пересадили курянку и ее супруга в патрульный автомобиль, позвонили в больницу и предупредили, что скоро прибудут с пациенткой. Спустя 14 минут будущую маму доставили в родильный дом и передали медикам. Уже через пару часов в семье появился сын, - сообщают в областной администрации.

Отец ребенка планировал назвать сына Александром, а когда узнал, что так зовут одного из полицейских, пообещал не менять своего решения.

В день выписки новоиспеченных родителей приехали поздравить сотрудники ГИБДД. Они пожелали всей семье здоровья, и чтобы все их поездки всегда проходили безопасно.