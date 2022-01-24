Юных курян приглашают на бесплатное обучение основам медиатехнологий

На занятиях ребят будут учить обработке фото и монтажу видео
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Программа обучения:
- профессии и сферы мультимедиа, их особенности
- основы работы с фото, видео и звуковым оборудованием
- обработка фото и монтаж видео
- работа с графическим редактором
- основы журналистики
- понятие бренда и процесс его формирования.
На занятия приглашаются дети и подростки 11-17 лет.
Подать заявку на обучение необходимо в навигаторе дополнительного образования https://р46.навигатор.дети/program/11382-mediastudiya
Документы на зачисление принимают с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. При себе иметь копию паспорта, свидетельства о рождении ребенка (паспорта при наличии), СНИЛС ребенка.
Вопросы можно задать по телефону +7(4712)39-06-59 или отправить на электронную почту itcube46@gmail.com
Уроки проходят по субботам с 12:00 до 13:35.