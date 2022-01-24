Юных курян приглашают на бесплатное обучение основам медиатехнологий

На занятиях ребят будут учить обработке фото и монтажу видео Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Программа обучения:

- профессии и сферы мультимедиа, их особенности

- основы работы с фото, видео и звуковым оборудованием

- обработка фото и монтаж видео

- работа с графическим редактором

- основы журналистики

- понятие бренда и процесс его формирования.

На занятия приглашаются дети и подростки 11-17 лет.

Подать заявку на обучение необходимо в навигаторе дополнительного образования https://р46.навигатор.дети/program/11382-mediastudiya

Документы на зачисление принимают с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. При себе иметь копию паспорта, свидетельства о рождении ребенка (паспорта при наличии), СНИЛС ребенка.

Вопросы можно задать по телефону +7(4712)39-06-59 или отправить на электронную почту itcube46@gmail.com

Уроки проходят по субботам с 12:00 до 13:35.