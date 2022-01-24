Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 13:48

В Курске в минувшие выходные на озере Ермошкино дежурили спасатели

Продолжаются рейды по водоемам города
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Управление по делам ГО и ЧС Курска напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах зимой

Управление по делам ГО и ЧС Курска напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах зимой

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Решение провести дежурство спасателей на озере Ермошкино было принято из-за того, что в субботу, 22 января, там по щиколотку в прорубь, которая была прорублена перед Крещением, провалился ребенок.

Сообщается, ребенок не пострадал, только намочил ноги. Родители забрали его с опасного участка.

Также ежедневно сотрудники управления по делам ГО и ЧС и окружных администраций проводят рейды по водоемам города. Они беседуют с рыбаками о правилах безопасного поведения.