В Курске в минувшие выходные на озере Ермошкино дежурили спасатели

Управление по делам ГО и ЧС Курска напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах зимой Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Решение провести дежурство спасателей на озере Ермошкино было принято из-за того, что в субботу, 22 января, там по щиколотку в прорубь, которая была прорублена перед Крещением, провалился ребенок.

Сообщается, ребенок не пострадал, только намочил ноги. Родители забрали его с опасного участка.

Также ежедневно сотрудники управления по делам ГО и ЧС и окружных администраций проводят рейды по водоемам города. Они беседуют с рыбаками о правилах безопасного поведения.