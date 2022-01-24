Курян просят о помощи в поисках забытого в автобусе кларнета

Предполагается, что мальчик вышел из общественного транспорта и оставил там кларнет Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В пресс-службе областной администрации сообщается, что ребенок забыл кларнет в чехле, предположительно, в общественном транспорте, а сам вышел на проспекте А. Дериглазова. В полицию за помощью обратилась мама мальчика.

Того, кто найдет музыкальный инструмент или будет обладать какой-либо информацией, полицейские просят позвонить по номеру дежурной части Северного отдела полиции +7 (4712) 58-33-60 или 8-919-272-88-88.