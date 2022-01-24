Курские полицейские приняли участие во Всероссийской акции «Студенческий десант»

Курские студенты познакомились со спецификой работы инспектора по делам несовершеннолетних Фото: УМВД России по Курской области.

В УМВД России по Курской области рассказывают, что были организованы экскурсии в подразделения органов внутренних дел, школьникам и студентам помогли узнать об основных направлениях правоохранительной деятельности, познакомили с криминалистическими методиками, рассказали, как устроиться в полицию и поступить в ВУЗы системы МВД России.

Также курские студенты познакомились со спецификой ежедневной работы участкового уполномоченного полиции и инспектора по делам несовершеннолетних как в классе службы, так и на практике, побывав на участковых пунктах полиции.

О том, как можно стать добровольным помощником полиции, и насколько важна эта работа по обеспечению правопорядка рассказали представители добровольных народных дружин.

В конвойном подразделении полиции кадетам полиции рассказали о работе и содержании служебных собак, а в Музее полиции – о работе стражей порядка за несколько столетий.