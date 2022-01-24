Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 12:41

Курские полицейские приняли участие во Всероссийской акции «Студенческий десант»

Во всех районах региона стражи порядка познакомили учащихся учебных заведений со своей работой
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Курские студенты познакомились со спецификой работы инспектора по делам несовершеннолетних

Курские студенты познакомились со спецификой работы инспектора по делам несовершеннолетних

Фото: УМВД России по Курской области.

В УМВД России по Курской области рассказывают, что были организованы экскурсии в подразделения органов внутренних дел, школьникам и студентам помогли узнать об основных направлениях правоохранительной деятельности, познакомили с криминалистическими методиками, рассказали, как устроиться в полицию и поступить в ВУЗы системы МВД России.

Также курские студенты познакомились со спецификой ежедневной работы участкового уполномоченного полиции и инспектора по делам несовершеннолетних как в классе службы, так и на практике, побывав на участковых пунктах полиции.

О том, как можно стать добровольным помощником полиции, и насколько важна эта работа по обеспечению правопорядка рассказали представители добровольных народных дружин.

В конвойном подразделении полиции кадетам полиции рассказали о работе и содержании служебных собак, а в Музее полиции – о работе стражей порядка за несколько столетий.