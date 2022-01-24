Курян приглашают на творческую встречу с автором документальных фильмов о блокаде Ленинграда

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

Встреча приурочена ко Дню полного снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 г.).Она пройдет в рамках проекта Центра историко-культурного наследия города Курска «Киноправда о войне». Организаторы - региональное отделение Российского военно-исторического общество и Управление Росгвардии по Курской области.

Так, 26 января куряне смогут встретиться и пообщаться с автором документальных фильмов «Ленинград непокоренный» и «Ленинград. 900 дней подвига» – членом Союза кинематографистов России, генеральным директором ООО «СИНЕМАЛОРА», режиссером Ольгой Антроповой и главным оператором проекта Вадимом Барбаковым.