В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1068 курян

Ситуация с ковид в регионе осложняется Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1068 курян, на ИВЛ – 57 (пять – инвазивная, 52 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 24 января в Курской области всего зарегистрировано 84 609 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 191 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2 152 человека. В том числе за последние сутки - мужчины 50, 64 лет и две женщины 83 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.