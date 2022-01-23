Куряне выстроились в очереди, чтобы заплатить за газ

Жителям региона рассказали, где внести плату без комиссии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В банковских кассах и почтовых отделениях наблюдался наплыв плательщиков за газ. Причина – изменившийся порядок оплаты.

- Куряне впервые получили квитанции нового образца. Они приведены в соответствие с требованиями, установленными для всех регионов РФ. С января этого года из тарифа за газ исключена комиссия платежных агентов, теперь она оплачивается отдельно. При этом до 1 февраля «Почта России» принимает платежи за потребленный газ без комиссии, - пояснили в администрации региона.

По-прежнему оплатить газ без комиссии можно через личный кабинет «Мой Газ».