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Общество23 января 2022 16:17

Куряне выстроились в очереди, чтобы заплатить за газ

Жители региона получили квитанции нового образца
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Жителям региона рассказали, где внести плату без комиссии

Жителям региона рассказали, где внести плату без комиссии

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В банковских кассах и почтовых отделениях наблюдался наплыв плательщиков за газ. Причина – изменившийся порядок оплаты.

- Куряне впервые получили квитанции нового образца. Они приведены в соответствие с требованиями, установленными для всех регионов РФ. С января этого года из тарифа за газ исключена комиссия платежных агентов, теперь она оплачивается отдельно. При этом до 1 февраля «Почта России» принимает платежи за потребленный газ без комиссии, - пояснили в администрации региона.

По-прежнему оплатить газ без комиссии можно через личный кабинет «Мой Газ».