Курские школьники подкармливают птиц

В снежную погоду пернатым особенно трудно искать корм Фото: Светлана ВОЛКОВА

Зимой в школах региона традиционно проходят акции помощи зимующим птицам. Одна из самых эффективных природоохранных мер – подкормка пернатых. Ученики второго класса средней школы №5 Щигров приготовили для птиц съедобные кормушки. Рецепт угощения прост: нужно развести теплой водой желатин, смешать с семечками, зернами злаков и выложить в форму. Готовые лакомства дети развесили на деревьях во дворе школы.

Позаботились о зимующих птицах и ребята из волонтерского отряда Марицкой средней школы Льговского района. Они собрали шесть кило корма и устроили в школьном дворе птичью столовую. Зима в этом году снежная, птицам трудно добывать пропитание, поэтому кормушки никогда не пустуют.