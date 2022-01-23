Под Курском экс-полицейского осудили за взятку

ЧП произошло в Щиграх Фото: Из архива КП.

Бывший инспектор ДПС МО МВД России «Щигровский» судом признан виновным по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки).

- Утром 12 мая 2020 года инспектор получил от жителя Щигров взятку в десять тысяч рублей и автомобиля ВАЗ-21100. Взятка полагалась за непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем без регистрационных документов, а также за не применение им обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде задержания машины, - рассказали в СУ СК региона.

Суд дал бывшему сотруднику полиции четыре с половиной года колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей,а также лишил его права занимать должности представителя власти в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на пять лет.