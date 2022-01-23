Курянам рассказали, куда жаловаться на бездомных животных

Куряне могут сообщить о безнадзорных животных по телефону 74-02-46. Звонки принимаются в будни с 9:00 до 18:00. В нерабочее время и выходные можно позвонить по номеру 51-92-80. Затем комитет городского хозяйства оформляет заявки и распределяет их по подрядным организациям. В течение 3 часов после заявки ловцы собак должны прибыть на указанный адрес, если животного не окажется, планируются повторные выезды.

Три контракта – на отлов, содержание и возврат животных – были заключены комитетом городского хозяйства. Так, АО «САБ по уборке города Курска» договором предусмотрено за год отловить 742 собаки в Центральном округе, ООО «Добрый город» – 660 особей в Сеймском, КРОЗО «Право жить» – 227 собак в Железнодорожном.

С 1 января в Центральном округе отловили 16 собак, Сеймском – 43, Железнодорожном – 19. По закону отловленных собак осматривают, вакцинируют, стерилизуют и возвращают на прежнее место. В приютах оставляют только агрессивных и опасных животных