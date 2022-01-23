Пять жителей Курской области с подтвержденным коронавирусом скончались

В Курской области скончались еще пять пациентов с подтвержденным коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб, умерли мужчины – 40, 82, 91 год, женщины – 65, 76 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Количество летальных случаев в регионе выросло до 2 148.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1018 человек, на ИВЛ – 58 (6 – инвазивная, 52 – неинвазивная). Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 666 017 человек, из них вторым две прививки сделали – 642 551. Всего зараженных в области 84 418.