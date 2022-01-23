В Курской области коронавирусом заразились еще 182 человека

По данным оперштаба на 23 января, в Курской области заразились коронавирусом еще 182 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 85, Железногорск - 39, Октябрьский - 12, Глушковский - семь, Фатежский район, Щигры, Льгов, Рыльск, Тимский и Черемисиновский районы - по три, Горшеченский, Касторенский, Конышевский, Курчатовский, Мантуровский, Фатеж - по два, Дмитриевский, Курский, Льговский, Поныровский, Рыльский, Щигровский и Железногорский - по одному. Всего в регионе зарегистрировано 84 418 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1018 человек, на ИВЛ – 58 (6 – инвазивная, 52 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 2 148 человек (+5; мужчины – 40, 82, 91 год, женщины – 65, 76 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 666 017 человек, из них вторым две прививки сделали – 642 551.